Memes que dejó eliminación de Venezuela en Eliminatorias: "¿Ahora de quién es la arepa?"

Al minuto 3, Maturín soñó con la clasificación al Mundial tras el rápido gol de la selección de Venezuela, pero la alegría no duró mucho y rápidamente el conjunto ‘tricolor’ bajo el mando de Néstor Lorenzo no solo le dio vuelta al marcador, sino que, además, aplastó por completo el sistema de la ‘Vinotinto’ con una imponente goleada.

Un póker del delantero Luis Fernando Suárez apagó el sueño del cuadro Vinotinto, que superó por completo a los defensores venezolanos y confirmó la presencia de la ‘tricolor’ en el Mundial 2026, recordando su gran momento bajo el mando del timonel argentino.

Pero la amarga noche no la dejaron pasar en redes sociales, que, rápidamente, se inundó de memes de ‘burla’ por la eliminación del cuadro vinotinto, que, una vez más, verá la Copa del Mundo desde la distancia y quién sabe cuánto pasará para que el sueño al fin se les haga realidad.



Los mejores memes de la eliminación de Venezuela

Venezuela, a pasar página de la goleada

La oportunidad de disputar una Copa del Mundo no se da todos los días y esta era única para el cuadro venezolano, que terminó humillado con la imponente victoria cafetera en Maturín.

Pero lo cierto es que, poco a poco, la ‘Vinotinto’ ha puesto en marcha un proceso para en un futuro soñar en grande con lograr cosas importantes en el ámbito de selecciones.

Los venezolanos deberán pasar página y pensar ya en el Mundial 2030, de un proceso en donde tendrá 4 años para afianzar una idea de juego y, algún día, hacer parte de la selecta lista de clasificados a la Copa del Mundo de la FIFA.