"No le metemos un gol ni al arcoíris; el problema no es la casa de la Selección": Valderrama

El exfutbolista Carlos Alberto Valderrama se fue lanza en ristre por el pobre desempeño de la Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 , que hoy está lejos de clasificar.

El exjugador manifestó que la Selección de Reinaldo Rueda no le mete un gol ni al arcoíris , pero fue más allá: defendió a Barranquilla como sede del combinado nacional.

“El problema no es la casa de la Selección. El problema no es la cancha. El problema no es el clima. Si hace calor o hace frío, o el horario, si es a las 3, a las 6, o a las 8. El problema no es que la gente y en el estadio, porque aquí en la casa de la Selección, esa toma que se ve lleno bonito se ve amarillo, amarillo, como la bandera. Ah, qué lindo que se vea el estadio lleno”, dijo

El exjugador de la Selección Colombia se preguntó de quién es la culpa de la mala racha del combinado nacional y se respondió.

“Cuando juega bien decimos que juega bien. Cuando juega mal. No le mete un gol ni al arco iris. Increíble. En el fútbol hay que jugar, pero hay que reconocer cuando uno juega mal. Se cabrean porque uno da una opinión”, expresó.