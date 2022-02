"La llegada de Reinaldo fue un afán desenfrenado": Jorge Luis Pinto

Colombia visita a Argentina este martes 1 de febrero por la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

La ‘tricolor’ buscará un triunfo que le abra una nueva posibilidad de obtener un cupo en la cita mundialista, pero al frente tendrá a los dirigidos por Scaloni que vienen con una racha de 28 partidos invictos, algo que les da confianza para poder hacerse con el primer lugar de la eliminatoria.

Previo al encuentro, 6AM de Caracol Radio habló con Jorge Luis Pinto, quién aseguró: "Hoy es un partido de gran equilibrio táctico, partido que tienen que tener la concentración total porque tenemos que saber atacar para buscar el resultado, pero también sabernos defender. Me preocupa que en algunos momentos cuando Colombia toma riesgos queda mal parado”.

El exdirector de la Selección Colombia habló sobre el estado anímico de los jugadores y dijo: "el jugador se motiva cuando tiene partidos importantes, eso lo lleva a meterse más en los partidos, es una condición innata del jugador. Hoy el partido representa propiamente el Mundial, es la última instancia. Yo tengo confianza que la motivación y las ganas nos van a sobrar".

Sobre el juego defensivo que se ha visto planteado con Reinaldo Rueda, aseguró: "tenemos que tomar riesgos, es como el que quiere llegar rápido y va a 150, tiene que estar concentrado totalmente, no perder un instante del juego. Les vamos a brindar espacios y hay que saber manejar el espacio defensivo. Ahorita vamos a tener espacio ofensivo porque Argentina no se va a meter atrás".

Respecto a los comentarios que se han hecho sobre la sede de la selección, Pinto dijo: "Barranquilla es una gran plaza, pero hay que explotar las condiciones y las circunstancias. Siempre le propuse a la federación que Colombia como país natural con alturas y niveles de mar debía tener 2 sedes, Barranquilla y Bogotá. Que se pueda aprovechar los momentos de los del sur cuando están en invierno y jugar en Barranquilla. En este momento nuestros jugadores están en la gran Europa con un invierno altísimo, bajo cero, para llegar a los 2 días a jugar en Barranquilla a 34°C es lógico que lo va a sentir".

Jorge Luis también habló sobre el proceso que llevó Carlos Queiroz con la ‘tricolor’: "se cometió un error en traerlo a Queiroz de pronto porque no estaba muy compenetrado con nuestro fútbol, otra mentalidad, otra forma de ser. El jugador colombiano no es fácil, créanme. Y ya cuando lo tuvieron aquí debieron haberlo apoyado y respaldado en todas las decisiones. Esa decisión la marcó dos partidos y una decisión tan importante no la pueden marcar dos partidos. No se debió cortar un proceso tan brusco, ya la llegada de Reinaldo fue un afán desenfrenado".

Por último, Pinto habló de la afición que tras la derrota ante Perú lanzaron cosas al técnico y los jugadores y aseguró que estos hechos se presentan con unas pocas personas que tienen tragos en la cabeza. "No nos vamos a morir ni a poner a llorar porque nos insultaron" finalizó.

