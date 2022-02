Barranquilla es una ciudad de puertas abiertas: Pumarejo responde al alcalde Jorge Iván Ospina

Ante las polémicas declaraciones del alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, quién propuso que la sede de la Selección Colombia se rote por diferentes ciudades del país y aseguró que Barranquilla es "el turisteadero de cachacos arribistas", el alcalde Jaime Pumarejo respondió asegurando que esta es una ciudad de puertas abiertas donde se reciben a todo los que vienen de afuera y pidió no crear divisiones.

“Barranquilla es una ciudad de puertas abiertas, para que vengan los cachacos arribistas, los que están abajo, los que están a la derecha, a la izquierda y sentados. Y no solo los cachacos, sino los caleños, al mismo Jorge Iván puede venir cuando quiera; acá no se les cierran las puertas como esperamos que tampoco, si algún día hay un evento cultural deportivo en Cali, se le cierren a los costeños, a los cachacos y paisas. Colombia es una sola, no la dividamos”, señaló Pumarejo.

El mandatario de Barranquilla agregó que el lugar escogido como sede de la Selección Colombia no es una decisión de los alcaldes, sino de personas que saben de fútbol y en la que pesa, además, la opinión de los jugadores.

“No depende del alcalde de Cali, ni el de Barranquilla. Pesa la decisión de los jugadores. Esa discusión la pueden tratar de dar en otro momento, nuestra selección es de todos los colombianos, apóyenla y dejen de echar vainas”, prosiguió.

Indicó que esta discusión de qué ciudad debe ser la sede la tricolor no debería darse en estos momentos en los que solo se requiere brindar el apoyo a la selección para que esta logre su clasificación al Mundial e Catar.

