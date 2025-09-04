¿No ve? Juanfer Quintero sorprende con declaración de su visión tras asistencia a Córdoba

Una de las figuras del contundente triunfo de la Selección Colombia ante Bolivia fue el volante Juan Fernando Quintero, quien realizó una asistencia de lujo para Jhon Córdoba en el 2-0 y luego anotó el 3-0 definitivo en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Tras la clasificación al Mundial del 2026, el volante creativo de River Plate habló con el Gol Caracol sobre su rendimiento en la cancha y sorprendió con una declaración relacionada con su visión, a propósito de sus pases filtrados.



¿Qué le pasa a la visión de Juanfer Quintero?

El talento del antioqueño parece no tener obstáculos, ni siquiera con su visión, como lo reveló en televisión nacional tras su pase a Córdoba en el segundo tiempo.

“Creo que es una cualidad, los movimientos de los compañeros hacen que todo sea más fácil para uno y… son los lentes, porque en realidad no veo mucho”, confesó entre risas Quintero, dejando atónitos a aficionados. Esto coincide cuando se le ve con gafas cuando no está jugando o asistiendo a eventos sociales.

Además, Quintero explicó que, más allá de su talento natural, la conexión con sus compañeros facilita el despliegue de su creatividad en el campo.

Sobre la jugada del gol que él mismo firmó, el antioqueño destacó su instinto ofensivo: “Creo que fueron las ganas, las ganas de hacer gol. Fue una bonita jugada y por fortuna me quedó. Es un bonito gol”, afirmó con humildad, reconociendo que no se conformó con dar la asistencia, sino que buscó la zona de remate.

Selección Colombia Foto: AFP

¿Cómo será el Mundial 2026?

Mirando hacia lo que viene, Quintero fue prudente pero ilusionado: “Dios quiera y nos dé mucha salud, nos dé un buen año para llegar bien con ritmo y que el profe (Néstor Lorenzo) nos convoque”, expresó. Sus palabras reflejan tanto su compromiso con la tricolor como su deseo de ser protagonista en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.

El triunfo frente a Bolivia dejó a Colombia clasificada y, como destacó el propio Quintero, fue una celebración que va más allá del fútbol.

“Esto es para toda Colombia, es una oportunidad más para que nos unamos y tengamos esperanza con nuestro deporte”, señaló el volante, quien volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más talentosos y carismáticos de la tricolor.