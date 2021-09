René Higuita: No es justo que uno estuvo en la Selección y no reciba invitación; ya somos invisibles

El histórico exarquero René Higuita conversó en Blog Deportivo sobre el partido de la Selección Colombia ante Chile y se animó a dar su nómina titular. Además, también habló sobre la crítica que le hizo a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

“La historia se escribe a diario y creo que hoy es una linda oportunidad para seguir avanzando en esa tabla o sino quedamos jodidos”, dijo Higuita.

Sobre el clima de Barranquilla, Higuita comentó que la temperatura favorece a la ‘Tricolor’ porque los resultados “se han dado, por eso no se juega a Bogotá. Se siente la diferencia del aliento del público”.

El exarquero de la Selección también se animó a dar su nómina titular para el partido contra Chile: Ospina; Muñoz, Cuesta, Murillo, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe, Díaz; Borja y Borré.

¿Indirecta a la Federación Colombiana de Fútbol?

Este jueves René Higuita publicó en redes sociales una crítica a la FCF, pues, según contó, desde Ecuador recibe constantemente invitaciones para ver los partidos de la Eliminatoria, situación que no se repite con Colombia.

Publicidad

Al respecto, comentó en Blog Deportivo que “no es justo que uno estuvo en la Selección y no reciba una invitación, no soy capaz de ir a comprar una boleta. Son detalles que uno quiere, pero no se ha dado. Ya era la hora de hacer pública esa crítica (…) Ya somos invisibles”, comentó.

De hecho, comentó que en Atlético Nacional, los campeones de la Copa Libertadores, “les dieron un carné de por vida”.

“Ojalá llegué a oídos de la Selección. Aquí no nos vamos a poner de orgullosos, el reclamo es precisamente para recibir (…) Las cosas hay que hacerlas en su momento”, concluyó.

Escuche la entrevista completa de René Higuita en Blog Deportivo:

Entérese de los hechos deportivos más importantes del momento: