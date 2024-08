Tino Asprilla: "Si yo fuera compañero de James me enojaría con el entrenador de Colombia"

El exfutbolista Faustino Asprilla analizó en Blog Deportivo la convocatoria de la Selección Colombia por parte de Néstor Lorenzo para los próximos partidos de la Eliminatoria Sudamericana contra Perú y Argentina. El mejor jugador de la Copa América, James Rodríguez, volvió a ser llamado, pese a que no ha jugado un solo partido desde la final contra Argentina.

Por eso, el Tino Asprilla manifestó que no es raro la convocatoria del ahora nuevo futbolista del Rayo Vallecano, pues ha sido una constante con el volante creativo y rinde con la tricolor, pese a no sumar minutos en su club. Sin embargo, se puso en los guayos de sus compañeros que están en esa posición, juegan e intentan ser llamados, quienes sí podrían sentirse un poco incómodos por no ser tenidos en cuenta.

"Si yo fuera compañero de James nome gustaría, porque yo me esfuerzo en mi equipo, trabajo duro, me entreno y después el entrenador lo llama, pues yo no me enojaría con James, porque no tiene la culpa, pero sí con el entrenador", dijo en Blog Deportivo.

¿A Néstor Lorenzo no le gusta Borja?

El exgoleador manifestó que, en el caso de Miguel Ángel Borja, lo más posible es que no sea de gusto del seleccionador argentino, pues el atacante se ha caracterizado en los último partidos por marcar varios goles con River Plate, ganándose la confianza del técnico Marcelo Gallardo.

"Yo creo que a Miguel Ángel Borja nunca le ha gustado al entrenador, para el fútbol que le gusta a Lorenzo, Borja no encaja. Eso lo ha demostrado. En la Copa América lo usó poco, en el tercer partido, cuando ya estábamos clasificados jugó poco. Borja no encaja y me imagino que es por eso que no lo llama", dijo el exdelantero del Parma.

Añadió que Lorenzo también pide otra exigencia a los atacantes y es ayudar al equipo en marca que, según el Tino Asprilla, son características que Borja no tiene y por eso no lo llama, como sí a Rafael Santos Borré o el propio Chucho Hernández, quien juega en la MLS y no ha marcado la misma cantidad de goles que el futbolista de River Plate.