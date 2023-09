"Ya le entendí": Scaloni tuvo que detener a periodista por extensa pregunta en rueda de prensa

Sin Lionel Messi, Argentina derrotó con solvencia a Bolivia, en la altura de La Paz, 3-0 en la segunda fecha de la Eliminatoria Sudamericana. Después del triunfo, el entrenador Lionel Scaloni vivió un curioso momento en rueda de prensa.

Un periodista boliviano se extendió bastante en su pregunta, que estaba enfocada en la sensación para Scaloni de la altura luego de la victoria en la capital boliviana, pese al análisis que se realizaba desde Argentina por este factor climático y que podría afectar a los futbolistas.

“La pregunta es larga, ya le entendí. Tiene su dificultad la altura, pero no somos los primeros en ganar; han ganado muchos acá y perdido muchos. Tiene su dificultad y ya está, no quiero entrar en debate”, dijo el entrenador que llevó a Argentina a conquistar su tercera Copa del Mundo.

¿Fue larga la pregunta, Lionel? Atención a la reacción de Scaloni a la consulta de este periodista sobre la dificultad de jugar en la altura. pic.twitter.com/CKue5YlaN3 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2023

El balance de Scaloni tras victoria de Argentina

"Hay un grupo de jugadores que juegan muy bien al fútbol y sin ello sería imposible hacerles entender que con la pelota se puede llegar a conseguir estas cosas. Eso es lo más importante y creo que es mérito de ellos", explicó Scaloni en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Scaloni indicó que la dificultad "es evidente", como también la tienen otras canchas y dio por zanjado el tema al asegurar que no quiere "entrar en problemas, en debates" sobre jugar en la altitud.

Sobre la ausencia de la estrella Lionel Messi en el encuentro, el técnico explicó que "no estaba para jugar" y que en la víspera "intentó recuperar y no se sentía cómodo", por lo que decidieron no arriesgarse a meterlo en la cancha.

