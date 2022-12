Elkin Blanco se pronunció sobre la dura entrada de Teófilo Gutiérrez

Elkin Blanco, mediocampista del América de Cali, dijo en El Camerino cuáles son sus sensaciones tras el primer partido de los cuartos de final ante Junior.

“Fue un partido de típica final, donde hubo dos equipos aguerridos que lucharon mucho. La serie sigue abierta. Ahora queda ir a Barranquilla a buscar la clasificación”, dijo.

Blanco reconoció que al conjunto escarlata le falta mejorar la generación de juego.

“Somos conscientes de que nos falta generación de futbol, pero también hay que rescatar el gran esfuerzo de todo el equipo, todos están comprometidos y con el deseo de seguir avanzando”, aseguró.

Sobre la polémica jugada con Teófilo Gutiérrez en la que este tiene una fuerte entrada contra su humanidad, Blanco afirmó que prefiere creer que no hubo mala intención.

“Fue una jugada aparatosa donde quizás ‘Teo’ deja el pie arriba, yo me levanto y le doy la mano como todo colega del fútbol (…) Si él tenía otra intención, quizás de perjudicar o no, yo no tengo rencor contra nadie”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí.