En el Bayern tengo que ganarme el puesto: James Rodríguez

El centrocampista James Rodríguez, cedido para la próxima temporada por el Real Madrid al Bayern Munich, señaló en la pretemporada del equipo germano en Asia que aún tiene que ganarse el puesto en la escuadra alemana, donde no obstante espera gozar de minutos en el campo y cosechar éxitos.



"Tenemos grandes jugadores en el Bayern y la competición dentro del equipo es muy intensa", señaló Rodríguez en el día previo al amistoso que los bávaros disputarán ante el Milan en la ciudad de Shenzhen (sur de China).



"Tengo que ganarme el puesto a través de un duro entrenamiento diario", destacó el cucuteño, quien expresó su esperanza en que la próxima temporada tenga "más minutos de juego y más éxitos".



Preguntado sobre el actual "reinado" de Cristiano Ronaldo y Messi en el fútbol mundial, y si se ve como posible "sucesor", James Rodríguez fue ambicioso: "¿Por qué no? Son dos grandes jugadores, estaré preparado para lo que ocurra en el futuro y mejorar en el fútbol mundial".



También se mostró contento de su llegada al fútbol alemán de la mano del Bayern de su antiguo entrenador en el Madrid, Carlo Ancelotti: "Es un club único en el mundo, con la obligación de ganar títulos que espero consigamos en la próxima temporada".



El colombiano, sensación del pasado Mundial de Brasil, jugará cedido al Bayern durante las próximas dos temporadas, con opción de compra en la siguiente por parte del club germano.



El Múnich empató a uno con el Arsenal en el primer partido en tierras asiáticas, el pasado miércoles, y disputará también amistosos en Singapur, frente al Chelsea y el Inter, la próxima semana.



EFE



