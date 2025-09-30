En México ya están aburridos con James Rodríguez por esta insólita razón

Vuelve y juega el malestar en contra del colombiano James Rodríguez, que se ha vuelto algo repetitivo en los últimos clubes en los que ha estado (Sao Paulo, Olympiakos, Everton, Al-Rayyan, entre otros). Ahora, en su etapa en el fútbol de México en donde los hinchas de Club León comenzar a pedir la salida del ‘10’ de la Selección Colombia.



¿Por qué quieren la salida de James Rodríguez en México?

De acuerdo con medios locales e hinchas de León, el nivel del ‘10’ ha sido “pésimo” en los últimos meses y su actitud en el terreno de juego ha disminuido drásticamente y, por ende, su salida sería lo más lógica o al menos que vaya al banco de suplentes.

“James me ha sorprendido. Fue con el que más me extendí en la plática. Tiene ilusión, quiere ser campeón. Yo le comenté que iba a disfrutar jugando al futbol. No se trata de si yo puedo con él o no; se trata de integrarlo al proyecto, porque primero es un ser humano al que hay que saber llegarle”, fueron las palabras del nuevo entrenador sobre el futuro del ‘10’, asegurando que, por ahora, lo tendrá presente en su proyecto pese a los comentarios que hay en contra del cucuteño.

James Rodríguez, jugador y capitán del León Foto: AFP

¿Cómo le ha ido a James Rodríguez en México?

El ‘10’ llegó a inicio de 2025 al fútbol mexicano desde el Rayo Vallecano de España en donde sumó pocos minutos. En esta etapa, el cucuteño ha disputado un total de 27 partidos como la camiseta del Club León en donde ha tenido la fortuna de anotar 4 goles y dar 8 asistencias en este periodo.

Su nivel, según medios locales, comenzó a bajar luego de mitad de año el cual se ha visto más marcado en los últimos partidos que ha tenido el equipo en donde el ‘10’ ha perdido protagonismo en el terreno de juego.

