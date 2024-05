"Es mi mejor gol como profesional": Miguel Monsalve sobre anotación a César Vallejo

Miguel Monsalve, delantero de Independiente Medellín, aseguró en diálogo con Blog Deportivo que el gol que marcó el pasado martes ante César Vallejo, por Copa Sudamericana, ha sido el mejor de su carrera como profesional.

"En el fútbol profesional ha sido el mejor gol que he marcado. En divisiones menores hice un par de goles buenos, pero este es el mejor en profesional", señaló Monsalve.

Según contó, a medida que avanzaba la jugada que derivó en esa anotación, "iba pensando (en) que fuera gol", debido a que "cada rival que pasaba (lo dejaba) con menos fuerza y la idea era que toda la jugada terminara en gol".

Por eso, añadió Monsalve, el gol es "de todo" su gusto. Incluso, afirmó que "hace rato lo quería hacer porque había tenido varios así en divisiones menores, y qué mejor manera que en torneo internacional".

Aunque reconoció que "el resultado y el partido ayudan" para lograr un gol de esa factura, calificado por el narrador del juego como el mejor de la copa, contó que "es como lo que se va dando en la jugada".

"Empieza desde muy atrás, estaba esperando algún movimiento y al no verlo con claridad me la jugué solo, entonces dije me arriesgo acá. Solo pensaba en que el balón fuera adentro", relató Monsalve.

En ese sentido, teniendo en cuenta su buena actualidad con el equipo poderoso, Monsalve, de 20 años, también reconoció que "marca mucho el gol, las asistencias" para que valoren sus actuaciones con el equipo.

"Ahora la gente se basa mucho en eso, los números. A veces no le damos tanto valor al desarrollo de juego, (pero) estos últimos partidos se me han dado las dos cosas", explicó.

Pese al buen momento que vive, aseguró que mantiene "la tranquilidad, porque como estás bien, en dos o tres partidos puede cambiar la situación" y, ante esa situación, "hay que mantener un equilibrio, tranquilidad y fortaleza mental".