La fecha iniciará este viernes con Cali vs. Boyacá Chicó, con el posible debut de Luis Fernando Mosquera y Jhon Viafara en el elenco “azucarero”.

Por su parte Itagüí enfrentará a Huila, Patriotas vs. Pasto, Nacional vs. Independiente Santa Fe, Junior vs. Once Caldas, Alianza Petrolera vs. Equidad, Quindío vs. Cúcuta, Tolima vs. Envigado y Millonarios vs. Medellín.