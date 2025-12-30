Exjugador del Barcelona anuncia su retiro del fútbol profesional: "Es el fin"

El centrocampista bosnio Miralem Pjanic, de 35 años, exjugador del Barcelona, Juventus, Roma y Lyon, entre otros, y que llevaba desde junio sin equipo, anunció este martes su retirada del fútbol profesional.

El mediocampista, que jugó 115 veces con la selección de Bosnia no jugaba desde que en la pasada temporada terminó su compromiso con el CSKA Moscú. "No jugaré más. Es el fin de mi carrera. Estoy disfrutando de mi bebé y de ser padre", dijo el jugador en una entrevista al diario italiano Tuttosport.

Pjanic sobresalió en el Metz a los 18 años y fichó por el Lyon en 2008, donde se consolidó como jugador de alto nivel. Se marchó a Italia y en 2011 formó parte de la plantilla del Roma antes de ir al Juventus, cinco años después tras ser considerado como uno de los mejores jugadores de la Serie A.

Miralem Pjanic - Foto: AFP

Ganó cuatro títulos de liga con el Juventus y en 2020 fichó por el Barcelona, en una operación de intercambio con el brasileño Arthur. No se asentó en el fútbol español y se marchó a Turquía y Emiratos Árabes. Ahora reside en Dubai con su familia.



Títulos de Miralem Pjanić como jugador

A lo largo de su carrera, Miralem Pjanić ha construido un palmarés destacado en varias ligas del mundo, consolidándose como un mediocampista clave en equipos de alto nivel. Sus títulos reflejan no solo continuidad competitiva, sino también la capacidad de adaptarse a contextos futbolísticos muy distintos, desde Europa hasta Medio Oriente y Europa del Este.



El periodo más exitoso de Pjanić se dio con la Juventus F. C., club con el que levantó múltiples trofeos en Italia. Con la ‘Vecchia Signora’ conquistó la Serie A en 2017, 2018, 2019 y 2020, además de la Copa Italia en 2017 y 2018. A ese dominio local se sumó la Supercopa de Italia 2018, completando un ciclo dorado marcado por la hegemonía del club en el fútbol italiano.

En 2021, el mediocampista bosnio amplió su palmarés en España y Turquía. Con el F. C. Barcelona ganó la Copa del Rey 2021, mientras que con el Beşiktaş J. K. celebró la Supercopa de Turquía en el mismo año, demostrando su impacto inmediato en equipos de distintas ligas.

Su carrera continuó en Medio Oriente con el Sharjah F. C., donde sumó varios títulos en los Emiratos Árabes Unidos. En 2022 obtuvo la Copa Presidente de los EAU y la Supercopa de los Emiratos Árabes Unidos, y en 2023 repitió en la Copa Presidente, además de ganar la Copa de Liga de los Emiratos Árabes Unidos, reforzando su perfil como jugador determinante también fuera del fútbol europeo tradicional.

Publicidad

Más recientemente, en 2025, Pjanić añadió un nuevo trofeo a su colección al conquistar la Copa de Rusia con el P. F. C. CSKA Moscú, confirmando la amplitud geográfica de su palmarés. Así, los títulos de Miralem Pjanić como jugador evidencian una trayectoria marcada por la regularidad, la experiencia internacional y el éxito en diferentes escenarios del fútbol mundial.