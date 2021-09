Falcao no ocultó su emoción por volver al gol en LaLiga: "Soñaba con poder saltar y marcar”

Radamel Falcao tardó diez minutos en estrenarse como goleador en el Rayo Vallecano, firmando el tercero de su equipo en el triunfo ante el Getafe en Vallecas (3-0), en un momento en el que hizo realidad sueño de marcar en su regreso a España y se lo dedicó a su familia.

"Estoy muy contento y agradecido al cuerpo técnico, a mis compañeros y al público que nos ha apoyado en el partido. Se lo dedico a mi familia y doy gracias a dios por esta oportunidad", dijo en Movistar+.

"Soñaba con poder saltar y marcar. Realmente mis compañeros me han dado mucho ánimo, me he sentido muy a gusto. Ahora ya hay que trabajar para el próximo partido", añadió

Entérese de los hechos deportivos más importantes del momento: