Falcao saca la cara por el Mónaco con gol en la derrota ante Leipzig

El Mónaco capitaneado por el colombiano Radamel Falcao quedó apeado de toda competición europea al perder estrepitosamente frente al RB Leipzig por 4-1, este martes en el Principado.



La derrota no solo deja al equipo francés fuera de los octavos de final de la Liga de Campeones, sino que le condena al último puesto de la llave G y, por tanto, sin posibilidad de jugar la Europa League.



Un duro golpe para un Mónaco que había llegado a semifinales de la máxima competición continental y que trataba de sobreponerse a las muchas salidas en el último mercado de fichajes.



Todo salió mal al Mónaco desde el principio del partido. El central brasileño Jemerson metió el pie en un centro desde la derecha del austriaco Marcel Sabitzer y envió la pelota al fondo de la red de la portería defendida por el croata Danijel Subasic (6).



Sin tiempo para reaccionar, el equipo del Principado encajó el segundo en otro error de Jemerson, que trató de dar un pase a su compatriota Fabinho, lo cortó Kevin Kampl y pasó en profundidad para Werner, que superó en el uno contra uno a Subasic (8).



El equipo que entrena Leonardo Jardim trató de reaccionar y se acercó con peligro al área germana en un par de ocasiones, pero el Leipzig se mostró letal: en un córner, Falcao cometió penal sobre el capitán alemán Willi Orban y Werner lo marcó, fuerte y por el centro (31).



El delantero colombiano se rehízo del error del penal recortando diferencias para el Mónaco, con un cabezazo después del lanzamiento de una falta lejana (43), pero el equipo alemán cortó cualquier posibilidad de reacción con otro gol antes de la pausa.



En una gran maniobra individual de Naby Keita, el guineano recibió de espaldas al borde del área, se deshizo de sus dos marcadores con una media vuelta y remató raso y pegado al palo para superar a Subasic (45).



Ese gol justo antes de la pausa fue un mazazo del que el Mónaco no pudo recuperarse en toda la segunda parte, que no tuvo ninguna historia.

En el otro partido de la llave, el Besiktas empató en casa contra el Oporto, sumando el punto que le clasifica a octavos.



El Oporto, que recibirá al Mónaco, y el Leipzig, que jugará contra el Besiktas, se jugarán el otro boleto en la última fecha. Ambos suman 7 puntos.