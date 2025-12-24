Los seis ejes viales de Antioquia están habilitados: 150.000 pasajeros se movilizarán en terminales

La Gobernación de Antioquia confirmó que todas las vías del departamento están habilitadas para que miles de personas se movilicen durante el Plan Éxodo de Navidad. Solo en Medellín, más de 150.000 pasajeros se movilizarán por las terminales de transporte.

Miles de personas siguen saliendo y llegando al departamento de Antioquia para pasar la Navidad en familia y, por ello, desde la Gobernación ya se tiene todo preparado para que las vías de la región estén habilitadas al 100 % y que, además, exista una respuesta inmediata en caso de que se reporte alguna emergencia.

Según la información entregada por la Gobernación de Antioquia, hay frentes activos en Camilo C - Fredonia, Betulia - Urrao, Concepción - San Vicente, Barbosa - Concepción, Uramita - Peque o La Y - Remedios, lugares en donde hay presencia activa de las autoridades para evitar congestiones. A pesar de estos puntos de atención, se confirmó que ninguno de los ejes viales del departamento están cerrados.

El secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, aseguró que hay varios equipos de maquinaria amarilla esperando para la atención de las emergencias, a la vez que advierten sobre las fuertes lluvias en algunas zonas del departamento.



“Es fundamental decir que tenemos 18 frentes de maquinaria amarilla trabajando en las subregiones del departamento, especialmente en el oriente, en el suroeste, en el norte y en el occidente donde donde tenemos una gran cantidad de lluvias en Urabá, en la vía Arboletes a San Pedro”, dijo el funcionario.

Hay que recordar que la atención de las autoridades no solo está en las vías de Antioquia, sino en las terminales de transporte terrestre de Medellín en donde se espera que cerca de 160.000 personas se movilicen entrando y saliendo de la capital de Antioquia a diferentes destinos turísticos. Asimismo, más de 11.500 vehículos están habilitados para transportar a las personas desde las Terminales del Norte y Sur.

Finalmente, hay que recordar que el Sistema de Información Turística de Antioquia estima que en todo el departamento se movilicen más de un millón de pasajeros entre vuelos nacionales e internacionales, mientras que, por el aeropuerto internacional José María Córdova, entrarán más de 110.000 pasajeros internacionales en diciembre.