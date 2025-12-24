Asesinan a hija de reconocido comerciante en Algeciras, Huila

Mientras se encontraba laborando en una estación de servicio del municipio de Algeciras, Huila, una joven identificada como Camila Andrea Camacho Betancourt, fue abordada por varios hombres en motocicleta quienes sin media palabra alguna le dispararon en repetidas ocasiones.

De acuerdo con información de algunos testigos y también de versiones oficiales, el grave hecho de violencia se registró en una de las estaciones de combustibles ubicada en la salida hacia el centro poblado de El Paraíso de esa localidad, hasta donde llegaron los pistoleros y asesinaron a la joven.

El comandante de Policía Huila, coronel Carlos Eduardo Téllez, dijo que, de inmediato, se dispuso de personal judicial y, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, se adelantan las investigaciones a través de recolección de pruebas y demás evidencias que les permita identificar a los responsables.

“Desde el mismo momento que se tuvo conocimiento de este lamentable crimen, mientras la joven Camila Andrea se encontraba laborando en la estación de servicio, de inmediato activamos todas nuestras capacidades investigativas y operativas para esclarecer lo sucedido. La información que tenemos es que la víctima fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Lamentamos profundamente este crimen y nos solidarizamos con su familia", expresó el comandante de Policía Huila.



Agregó el oficial de la Policía que peritos judiciales adelantan todas las investigaciones de rigor para esclarecer los móviles de este asesinato que enluta a una familia de Algeciras en plena celebración de la Navidad, hecho que, además, generó repudio y dolor entre la comunidad de ese municipio.

En cuanto a estadísticas de homicidios, solo en Algeciras, Huila, según datos oficiales, van 28 personas asesinadas en la vigencia 2025, cifra superior a casos de homicidios que se registraron en el año 2024. Dentro de las víctimas hay cuatro mujeres y el más reciente hecho ocurrió el pasado 16 de diciembre en zona rural de Algeciras, donde fue asesinada Nohora Lamilla, cuando llegaba a su finca en motocicleta.