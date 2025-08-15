Famoso futbolista, que fue campeón de Copa Sudamericana, condenado a prisión: esto pasó

Tras un episodio polémico protagonizado el pasado junio 2025, Miller Bolaños, reconocido futbolista, aceptó su culpa en lo sucedido y tendrá que afrontar el saldo de 8 meses de prisión por el delito de intimidación y porte ilegal de armas, evitando que el proceso legal se extendiera y quedara corto pese a lo sucedido.



¿Qué hizo Miller Bolaños para irse a prisión?

El juez del cantón Daule dictó la sentencia condenatoria en Ecuador desde la Fiscalía de ese país en contra del referente del fútbol de la ‘Tri’, todo esto porque el sábado, 14 de junio, fue arrestado tras haber realizado una serie de disparos desde un vehículo.

Al momento de lo sucedido, Bolaños se encontraba acompañado de una mujer y portaba una pistola Glock. Si bien al inicio se procesó por tenencia de armas, se conoció que había amenazado con esta a los vecinos y agredido verbalmente con la acción temeraria de usarla en contra de ellos y ahí se le puso el delito de intimidación.

Pero, aunque haya sido condenado a 8 meses de prisión, según El Extra de Ecuador, aún no se ha determinado si irá a alguna cárcel y, por ahora, se mantendrá bajo medidas sustitutivas y enfrenta una prohibición de salida del país.

Miller Bolaños, futbolista ecuatoriano // Foto: AFP

Él es Miller Bolaños, el futbolista ecuatoriano condenado

Nació en Esmeraldas, Ecuador, debutó en 2006 en Barcelona de Ecuador y rápidamente demostró su gran nival, hasta dar el salto a Liga de Quito en donde conquistó la Copa Sudamericana y la Recopa en 2009, siendo uno de los protagonistas.

Pasó por Chivas, Gremio, Tijuana, Shanghái, Emelec y Guayaquil City con un historial de más de 500 partidos como profesional y un saldo superior de 150 goles. Ha sido importante en el fútbol de Ecuador y pasó por la selección nacional en la Copa América 2015, Copa América 2016 y las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.