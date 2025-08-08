Habló el futbolista condenado por abusar a su sobrina cuando era niña

Jonathan Fabbro fue un reconocido futbolista que hoy está condenado por un caso de abuso contra su sobrina y ahijada, quienes, en 2019, cuando fue enviado a la cárcel, eran menores de edad. La justicia argentina lo encontró culpable del delito de abuso sexual con “acceso carnal gravemente ultrajante”.

Estos hechos, de acuerdo con el tribunal del caso y las denuncias, ocurrieron entre 2012 y 2016, desde que una de ellas tenía cinco años hasta los 11. Fue la niña quien en ese momento relató lo sucedido luego de que su hermano descubriera unos chats entre ellos dos, de acuerdo con medios locales.

Años después de su condena, Fabbro habló desde la cárcel y le contó detalles de su situación a su mamá, Martha Zabala. Ella reveló que el exfutbolista actualmente está terminando estudios de secundaria y unos cursos de jardinería.

En diálogo con el medio Todo Noticias (TN), Zabala comentó que su hijo sufre de problemas lumbares debido a un desgaste óseo acumulado durante el tiempo que jugó profesionalmente. “Por suerte lo tratan muy bien”, añadió su madre.

Justamente, sus abogados buscan el beneficio de casa por cárcel bajo el argumento de esos dolores que dice sentir; su condena pasó de 14 a 16 años dada la gravedad del caso.

Jonathan Fabbro Foto: Instagram jonathanfabbro

“Hay inconsistencias que no fueron valoradas por el tribunal. Fabbro fue víctima de una mala praxis defensiva. Los jueces sobrevaloraron las pruebas presentadas”, dijo por su parte el abogado Gustavo Raúl D´Elía.

Publicidad

Además, aseguró que cuando lo conoció y decidió tomar su caso, Fabbro “estaba aniquilado psicológicamente” y que los abogados anteriores “lo dejaron solo”. Asimismo, calificó la defensa como “paupérrima”.

Fue en 2017 cuando la justicia lo capturó, mientras estaba en México, y luego lo extraditaron a Argentina para realizar el juicio en su contra.

Por su parte, una de las víctimas, según indicó TN, intenta llevar una vida normal tras los abusos que sufrió.

Publicidad

Su abogado, Gastón Marano, mencionó que ella “terminó el colegio, tiene su primer trabajo, pero claramente esto la marcó para siempre”.

Añadió que “hay heridas que no se curan con la prisión del agresor”.

En ese entonces, cuando se hizo público el caso, el mundo del fútbol se conmocionó, especialmente, Argentina, donde hizo gran parte de su vida profesional.