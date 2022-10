Fin del embargo comercial a Cuba no está cerca: Obama

no está en los planes, y que aún será necesario ver como se desarrolla la relación bilateral.





"No estamos aún en esa fase", dijo Obama. "Aún soy relativamente joven. Imagino en algún momento de mi vida visitar Cuba y relacionarme con los cubanos. Pero no hay nada específico" por el momento, dijo el mandatario en la última conferencia de prensa del año en la Casa Blanca.





Durante el balance que hizo el mandatario norteamericano, afirmó que Cuba sigue siendo "un régimen que reprime a su pueblo" y que comparte las preocupaciones sobre la situación de los disidentes en la isla, durante su última conferencia de prensa del año en la Casa Blanca. EFE