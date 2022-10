Fueron 6 meses muy duros para mí: Ibarbo sobre su experiencia en Inglaterra

El nuevo refuerzo de Nacional mencionó que espera darle muchas alegrías al club y agregó que el club paisa “no tiene nada que envidiarle a un club en Europa” (Lea también: Se acabaron los rumores: Víctor Ibarbo es nuevo jugador de Nacional ).

El delantero aseguró que para él es un gusto volver a un equipo que siempre lo ha recibido bien y que ha sido como su casa.

“Fue un club que me dio mucho; me acogió cuando tenía 13 años, me soltó cuando cumplí 20 y ahora me volvió a recibir”, dijo Ibarbo.

Agradeció el apoyo del presidente del Club y a la hinchada de Nacional que, según él, estuvieron pendientes durante su debut en Europa.

“Le agradezco al presidente y a la hinchada que estuvo siguiéndome siempre en Europa y que ahora me dan la oportunidad de volver”, afirmó.

A la pregunta de su paso por el Inglaterra, el colombiano indicó que simplemente que no le fue bien.

“Fueros seis meses muy duros para mí porque llegue de una lesión al Inglaterra y no tuve la confianza del profe. Pero bueno, aquí estamos con las ganas de demostrar lo que soy porque no tuve la oportunidad de jugar la Copa Libertadores con Nacional”

Luego de su paso por Italia en la Roma y el Cagliari, para posteriormente jugar en el Watford de Inglaterra, el tumaqueño regresa al club con el que salió campeón en 2011.

Ibarbo habría tomado la decisión de regresar al país para tener más minutos de juego, recuperar su nivel y en un futuro próximo, regresar a la selección Colombia.