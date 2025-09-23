Fuertes enfrentamientos entre hinchas argentinos y policías de Brasil en el Maracaná

Aficionados del Lanús y agentes de la Policía brasileña chocaron este martes en las gradas del Maracaná de Río de Janeiro, en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre el equipo argentino y el Fluminense.

Los incidentes tuvieron lugar durante el descanso y obligaron a retrasar varios minutos la segunda parte del encuentro.

Según la Policía Militar brasileña, los altercados se originaron a partir de una pelea entre los propios fanáticos del Lanús, lo que generó nerviosismo y carreras en el sector de la afición visitante.

"INCIDENTES"



Porque la policía brasileña empezó a golpear a los hinchas de Lanús en el partido ante Fluminense por la Conmebol Sudamericana. Nada nuevo, van los visitantes y los cagan a palazos, son unos hijos de re mil putas, la concha de la lora.

pic.twitter.com/ciAdePUl2G — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) September 24, 2025

La Policía brasileña intervino entonces para calmar los ánimos y reorganizar a la hinchada del Lanús. Aún se desconoce si hubo heridos en los altercados.



Los jugadores del Lanús siguieron los acontecimientos con especial atención y conversaron con el árbitro venezolano Jesús Valenzuela.

En un momento determinado, algunos futbolistas del Lanús incluso se acercaron al sector de la grada visitante para ver lo que sucedía.

Fuertes enfrentamientos entre hinchas argentinos y policías de Brasil / Foto: AFP

Fluminense recibe este martes al Lanús en busca de un billete para las semifinales de la Copa Sudamericana.

Al descanso, el conjunto de Río de Janeiro ganaba 1-0 gracias a un golazo del uruguayo Agustín Canobbio. El resultado de la ida fue 1-0 a favor del Lanús.