Futbolista del Al Hilal rompió en llanto en homenaje a Diogo Jota; razón es dolorosa

No paran los homenajes para el futbolista Diogo Jota tras su trágica muerte en una carretera en España, una noticia que le ha dado la vuelta al mundo y deja un profundo luto en el fútbol mundial por la pérdida, según sus compañeros, familiares y amigos, de “un gran ser humano”.

Pero uno de los momentos más emotivos por estos homenajes se vivió este viernes, 4 de julio, durante la previa de los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025 en el choque entre Fluminense (Brasil) y Al Hilal (Arabia Saudí) en donde los futbolistas Joao Cancelo y Rubén Neves rompieron en llanto cuando en pantalla salió Jota, en especial este último que más allá de ser su compañero de selección era también su mejor amigo.

Hermano esto te rompe el alma. Diogo Jota y Rúben Neves eran mejores amigos. Qué huevos para salir a jugar el partido. pic.twitter.com/QBRKALhM9D — Angel SC (@AngelSC__) July 4, 2025

La relación de Rubén Neves y Diogo Jota más allá del fútbol

Se conocieron en 2016 en un amistoso entre Portugal y México, en donde ambos estuvieron en el 11 titular de la selección lusa. Nadie pensó que ese partido sería la conexión de dos personas que, con el paso de los años, se iban a convertir en más allá de amigos, casi hermanos.

Estuvieron juntos en el FC Porto y el Wolverhampton en donde compartieron momentos emotivos más allá del fútbol, como reuniones familiares y triunfos deportivos para cada uno.

Rubén Neves y Diogo Jota // Foto: Instagram @rubendsneves

El desgarrador mensaje de despedida de Neves

La noticia fue el 3 de julio, pero hasta un día después se pudo pronunciar por lo sucedido el mediocampista que fue el más afectado por la noticia. En su carta, dejó claro que el llanto lo invadió al conocer lo que había sucedido y no podía creer la pérdida de alguien más que un simple hermano.

“Más que una amistad, somos familia, ¡y no lo detendremos solo porque ahora decidiste firmar un contrato un poco más lejos de nosotros! Cuando vaya a la selección, seguirás a mi lado en la cena, en el autobús, en el avión... Siempre estarás ahí conmigo, como siempre. Sigamos riendo, haciendo planes, compartiendo nuestra vida unos con otros. Voy a asegurarme de que siempre estés presente y me aseguraré de que a tus seres queridos nunca les falte nada mientras estés allí, lejos, pero pensando en nosotros, esperándonos. La vida nos ha unido y ahora no puede separarnos. Hemos logrado grandes cosas juntos, aún nos queda mucho por recorrer, sé que podemos. A partir de hoy, entrarás al campo conmigo y seguiremos nuestro camino juntos, en el escenario donde nos conocimos”, expresó.