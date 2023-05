Futbolistas profesionales de la liga colombiana rechazan insultos racistas a Hugo Rodallega

Los futbolistas colombianos rechazaron este miércoles los insultos racistas de los que fue víctima el delantero Hugo Rodallega en el partido de Copa Sudamericana entre Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente Santa Fe disputado en La Plata, Argentina .

"En nombre de todos los futbolistas profesionales de Colombia rechazamos de forma contundente las agresiones con insultos racistas contra nuestros compañeros del Club Independiente Santa Fe por parte de un grupo de aficionados", expresó en un comunicado la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).

¡Rechazamos cualquier manifestación de racismo y discriminación en el fútbol! #NoAlRacismo ✊🏿



Apoyamos a nuestros compañeros de @SantaFe y pedimos a la @CONMEBOL que investigue y sancione a quienes los agredieron con insultos racistas durante y después del partido de la Copa… pic.twitter.com/hdhJnk5h6I — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) May 24, 2023

Al término del partido, correspondiente a la cuarta jornada de la Copa Sudamericana y que concluyó con la derrota de los capitalinos por 3 a 1, Rodallega denunció que un grupo de aficionados le profirió gritos de "mono" y "negro".

"Que la gente empiece a meterse con la gente por la raza, en vez de rabia, me da tristeza. A mí no me duele que hayamos perdido, me duele lo que pasa en el estadio, en el entorno, porque nosotros en Bogotá los tratamos bien a ellos. Ellos hoy no nos respetaron a nosotros", afirmó el veterano futbolista.

La asociación de futbolistas colombianos le exigió a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizar una investigación sobre los hechos y que "se apliquen sanciones ejemplares contra estos individuos que menoscaban la dignidad de las personas y le hacen mucho daño a la imagen de nuestro deporte".

La Acolfutpro añadió que la construcción de una cultura de paz y tolerancia es un proceso en el que se requiere el trabajo unido de todos los estamentos.

"Entre todos debemos erradicar a los racistas de los estadios y estar atentos para rechazar y denunciar cualquier manifestación de racismo y discriminación en el fútbol".

Esta nueva polémica sobre la presencia de actitudes racistas en los estadios de fútbol llega después de los cánticos sufridos por parte del jugador brasileño Vinicius Júnior, durante el encuentro disputado por el Valencia y el Real Madrid el pasado domingo.

