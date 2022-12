Gigante del fútbol europeo, primer club en fichar a un experto antiterrorismo

El Manchester United se convirtió en el primer club en reclutar a un experto como responsable antiterrorismo, informaron este miércoles los medios británicos, citando un anuncio del club realizado en un encuentro oficial con aficionados.



La identidad de este antiguo policía de una unidad especializada que opera en Manchester no fue desvelada.



Su incorporación llega en un contexto marcado por los numerosos atentados terroristas en Europa. El United ha vivido dos sucesos de esta naturaleza en los últimos meses.

En mayo, el último partido de la temporada frente al Bournemouth tuvo que iniciarse con retraso debido a que se descubrió un paquete sospechoso en los baño del estadio. Se trató de una bomba ficticia que fue olvidada días antes durante un ejercicio de seguridad.



Más tarde, en noviembre, dos aficionados fueron capaces de esconderse en los baños de Old Trafford toda la noche con el objetivo de asistir a un partido contra el Arsenal. Fueron descubiertos por la mañana tras pasar varias horas en el recinto.



Tras estos acontecimientos el United ha reforzado las medidas de seguridad, sobre todo los días de partido en Old Trafford. Una de las nuevas normas es revisar a los aficionados antes de que accedan al aparcamiento del estadio.



*Escuche la explicación frente a esto por parte del periodista Luis Fernando Restrepo:



Publicidad