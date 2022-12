Gilberto Santa Rosa, la sencillez detrás del artista

sus gustos musicales y su preparación para los conciertos del 13 y 14 de septiembre en la capital del país.

En cuanto a su participación en la televisión colombiana, Santa Rosa aseguró que “estoy aprendiendo y ha sido una experiencia muy interesante para aprender y conocer nuevos talentos. Este año me toca decidir quién se queda y quién se va, a nadie le gusta ese papel de malo pero es mi labor y lo haré de manera responsable”.

“Yo estudiaba en una escuela de músicos y aprendí a respetar todos los géneros por eso escucho de todo un poco. Tal vez la música instrumental no la escucho tanto porque me gustan los cantantes y con el rock metálico, no he podido identificarme”, explicó Gilberto en referencia a la música que escucha habitualmente.