Gobierno dice no tener información sobre dineros de las Farc

“El proceso ya está en su fase final, qué nos falta y cuál es el reto más importante, los puntos pendientes son la forma de elegir a los magistrados del tribunal especial, el número de hectáreas en el banco de tierras. Terminar una guerra de 50 años no es un proceso fácil y lo que hemos hechos hasta el momento ha cumplido con los objetivos”, agregó Santos. (Lea también: Farc tendría una fortuna superior a los 33 billones de pesos: The Economist )

“Faltan unas cosas que son en cierta forma marginales en el proceso, las víctimas son la columna vertebral del proceso, lo que falta es el tema del fin del conflicto, la zonas de concentración, el desarme, la implementación y allí quiero hacer énfasis”, dijo el mandatario.

Santos aseguró que se está defiendo cuántas zonas son y dónde se van a ubicar, además, es necesario contemplar cuáles puede administrar las Naciones Unidas. (Lea también: Gobierno perseguirá bienes y dineros que Farc no informe: Sergio Jaramillo )

“Déjeme referirme a los puntos más el mecanismo del fin del conflicto, las zonas, cuántas zonas son y dónde se van a ubicar, estamos en esa discusión, cuántas zonas podrán administrar las Naciones Unidas, vamos a tratar de ser prácticos para que se faciliten las cosas, el proceso de duración de las zonas depende de la duración del desarme, falta la elección de los magistrados del tribunal especial

-Dinero de las Farc

El presidente también se refirió a la publicación de The Economist y aseguró que su Gobierno no tiene información sobre el dinero de las Farc, que según el medio inglés es de 10 billones de dólares. (Lea también: Farc debe tener una plata escondida, si la encontramos se la incautamos: Santos )

“Quisiera hacer una aclaración de una información de una revista que es muy seria, decía que unos analistas de Gobierno tenían un informe no publicado sobre las finanzas de las Farc y que las Farc tenían cerca de 10 mil millones de dólares. Me puse a averiguar cuáles podrían ser esos miembros del Gobierno, analistas del Gobierno, no los he podido encontrar, no hay en el Ministerio de Defensa, ni en la inteligencia del Ejército o de la Armada, ni en la UIAF, o el Ministerio de Hacienda, ni en la DIAN”, enfatizó el jefe de Estado.

“Seguiré buscando porque esa información yo no la tenía, y llevo 10 años persiguiendo la plata de las Farc, como ministro de Defensa y como presidente. Con la colaboración no solamente con la colaboración no solamente de la inteligencia colombiana sino la inteligencia de EE.UU., británica, suiza, muchos bancos y no hemos podido dar con esas cuentas fabulosas que dicen que las Farc tienen. A mí no me cabe la menor duda de que posiblemente están guardando dinero en alguna parte, pero el gobierno no tiene esa información. La hemos buscado y no la hemos encontrado. Quería hacer esa aclaración porque se especulan muchas cosas y se arman muchos cuentos”, finalizó.