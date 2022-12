Gobierno envía mensaje de urgencia para impulsar plebiscito de acuerdos de paz

Por instrucción del presidente Juan Manuel Santos fue enviado con mensaje de urgencia el proyecto que establece el plebiscito como mecanismo para refrendar los acuerdos de paz que eventualmente se alcancen en La Habana.

Publicidad

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, indicó que la idea es que “a partir de hoy mismo se designe en la Cámara de Representantes los ponentes en la Comisión Primera y se pueda citar a sesiones conjuntas de las comisiones primeras de Senado y Cámara a partir de la próxima semana para que se apruebe este mecanismo especial que lo que busca es facilitar la participación de los colombianos en un proceso de paz”.

Publicidad

Cristo reiteró que finalmente serán los colombianos los que decidan si respaldan o no lo acordado con las Farc en Cuba. (Lea también: Plebiscito no exigiría mitad más uno de censo electoral, sino mitad de votantes ).

Publicidad

“Que sean los colombianos los que acudan a las urnas y digan sí o no a los acuerdos. El proyecto debe ser aprobado antes del 16 de diciembre para que pase a revisión previa de la Corte Constitucional (…) Vamos a pedirle un trámite de urgencia de esa revisión si es aprobado por el Congreso para hacer la refrendación antes de que entre en vigencia el acto legislativo”, dijo Cristo.

Así mismo, el ministro del Interior añadió que “la decisión que ha tomado el Gobierno es la forma de los acuerdos, la refrendación y la aplicación del acto legislativo que está condicionado a que los colombianos voten a favor de los acuerdos, al enviar el mensaje de urgencia le damos un trámite acelerado”.

Publicidad

Frente a la forma como se adelantaría este plebiscito, Cristo dijo que es necesario reunirse con los ponentes para determinar cómo se adelantaría esta refrendación por parte de los colombianos. (Vea también: Farc rechazó propuesta de plebiscito como mecanismo para refrendar diálogos ).

Publicidad

“Tenemos que sentarnos con los ponentes y evaluar el contenido del proyecto. Al Gobierno no le gusta el voto obligatorio y menos en un mecanismo de refrendación ciudadana. Tampoco nos gusta la votación durante varios días, no suena muy conveniente, hay que mirar el tema de los umbrales que en este proyecto no se define ningún umbral de participación”, agregó el ministro.

Cristo aprovechó para enviar un mensaje a quienes consideraban que este acto legislativo era para pasar por encima de la voluntad de los colombianos.

Publicidad

“Aquellos que dijeron que el acto legislativo era para burlar la participación ciudadana y para omitir la refrendación que le quede absolutamente claro al país y a los colombianos que van a poder ir a las urnas para que se aprueben sí o no estos acuerdos de paz”, dijo Cristo.

Publicidad

“Hay que mirar si se exigen unas mayorías calificadas, si se disminuye el umbral, lo que es cierto es que habrá una participación ciudadana que no coincidirá con otras elecciones y que no podemos poner en riesgo la posibilidad de paz en el país jugando a un abstencionismo o a que no se logre el umbral, necesitamos facilitar la participación ciudadana”, señaló el ministro.

"Cuando hay voces que piden que punto por punto sea refrendado es que están pidiendo es que se hundan las posibilidades de paz en Colombia”, concluyó Cristo.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre

Publicidad



- El partido de la U anunció cambios en el proyecto de plebiscito para avalar los acuerdos de paz con las Farc tras el mensaje de urgencia enviado por el Gobierno para que la iniciativa sea aprobada antes del 16 de diciembre.



- El alcalde Gustavo Petro, ex militante del M – 19, se refirió a la conmemoración de los 30 años del Palacio de Justicia y aseguró que a pesar de los procesos judiciales, persiste la impunidad.



- La Comunidad de Paz de San José de Apartadó denunció desplazamiento forzado por amenazas de grupos paramilitares.



- En Venezuela la comisión de Eurodiputados insistirán en reunirse con el Gobierno y las instituciones a pesar de la respuesta negativa de Diosdado Cabello.



- El tenista suizo Roger Federer quedó eliminado en los octavos de final del Masters 1000 de París.



- La Policía Metropolitana de Bogotá socializó con el alcalde electo Enrique Peñalosa la propuesta de Ley seca en varias localidades los fines de semana.



- Trámite para reembolso de valorización vence el 31 de diciembre. Si hasta esa fecha no se ha solicitado el reintegro de los recursos se perderá la oportunidad.