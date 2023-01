Héctor Cárdenas respondió por la ausencia de Tomas Ángel en convocatoria para el Sudamericano Sub-20

Faltan pocos días para que comience el Campeonato Sudamericano Sub-20 en territorio colombiano. Héctor Cárdenas, técnico del cuadro tricolor, ya dio a conocer su lista de convocados con una gran ausencia: Tomas Ángel, quien era la figura en los encuentros de preparación del equipo.

Sin embargo, según reveló Gol Caracol , en rueda de prensa el entrenador Héctor Cárdenas aclaró las dudas para que el delantero de Atlético Nacional esté fuera de los 23 elegidos para el campeonato. Según él, se debe, principalmente, a una valoración al nivel que tiene el jugador en la actualidad.

“Creo que las decisiones pasan por la valoración que hacemos a lo largo del tiempo, de la preparación que tenemos, de las diferentes convocatorias, de la actualidad que es uno de los parámetros importantes para la escogencia de nuestros deportistas. Al final son 23 los que nos van a representar, todos con las mismas posibilidades de estar, decidimos que eran los más cercanos y nos generaban más oportunidades y la versatilidad que el equipo necesita y por eso se tomó la decisión”, afirmó.

Pese al momento goleador que ha tenido Tomas Ángel con la camiseta de la Selección Colombia, Cárdenas se mantiene que no solo se pueden basar en eso, pues hay muchos factores que hacen que un jugador merezca o no un puesto en el equipo, además, el delantero no tiene continuidad con Atlético Nacional, por lo que su nivel es más bajo que el de sus compañeros.

“Al igual que todos los 198 jugadores que fueron considerados y de los cuales 75 tuvieron la oportunidad de estar acá, tenían la misma posibilidad de estar o no en el campeonato. En Tomás lo estadístico es importante, a lo largo de la preparación marcó siete goles, es de destacar pero que no solo pasa por eso, hay otras estadísticas que pueden arrojar otros argumentos”, puntualizó.

