Iker Casillas sufrió un infarto mientras entrenaba con el Porto de Portugal

El portero español del Porto de Portugal, Iker Casillas, sufrió un infarto durante el entrenamiento de este miércoles con su club, según anunciaron los medios portugueses, por lo que fue ingresado al hospital CUF de Porto.

El guardameta de 37 años está fuera de peligro y fue sometido a un cateterismo luego de su inconveniente cardíaco. Según las primeras informaciones Casillas no volvería a jugar en lo que queda de temporada con el Porto.

Casillas cumplirá el próximo 20 de mayo 38 años y había firmado este año una extensión de contrato por los portugueses hasta 2021.

Real Madrid se solidariza

A través de un comunicado el Real Madrid C. F. transmitió una voz de apoyo a Iker Casillas.



"Iker Casillas nos ha enseñado durante toda su carrera profesional a superar los más increíbles retos para engrandecer la gloria de nuestro club. Nos ha enseñado a que rendirse no cabe en nuestra filosofía de vida y nos ha demostrado innumerables veces que ser más fuerte mientras más duro es el reto es el camino para alcanzar la victoria. El Real Madrid C. F. y el madridismo desean ver a su eterno capitán recuperado cuanto antes y le mandan todo el ánimo del mundo", indicó el conjunto merengue.

