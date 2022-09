James Rodríguez sí, pero Daniel Ruiz y otros no: debate por convocatoria de la Selección Colombia

Este jueves se conocieron los nombres de los convocados por el técnico Néstor Lorenzo para los partidos amistosos que jugará la Selección Colombia de mayores en Estados Unidos, contra Guatemala y México el 24 y 27 de septiembre, respectivamente.

Aunque en la lista no faltaron viejos conocidos como Falcao García, Dávinson Sánchez, Juan Guillermo Cuadrado, Rafael Santos Borré, David Ospina y otros con trayectoria en partidos con la ‘Tricolor’, sí faltaron otros jugadores que, según varios hinchas, debían ser llamados.

En Mañanas Blu se abrió todo un debate sobre el arranque de este ciclo a cargo de Néstor Lorenzo y si sus convocados con los que realmente deberían o no estar. Uno de los nombres que más creó polémica fue el de James Rodríguez, pues no ha tenido continuidad con la Selección ni con la liga de Catar, de la que ya no es parte.

Para unos, se deberían convocar futbolistas jóvenes y no “los de siempre” que ya no estarían aportando tanto como antes. Mientras que, para otros, estos “viejos conocidos” son necesarios por su experiencia y lo que pueden enseñarles como referentes a los nuevos talentos, algunos de tan solo 18 años.

Uno de los que faltó, según se debatió en redes, es el extremo de Millonarios Daniel Ruiz, quien tendría mayor juego que el mismo James. Por ejemplo, según comentó en Mañanas Blu el periodista Ricardo Orrego, “es premiar a alguien que se ha comportado mal”.

Y es que el último partido oficial de James con la Selección Colombia fue en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Catar. Justamente, la ‘Tricolor’ le ganó a Venezuela 0-1 con gol de penalti del ‘10’; fue el 29 de marzo de 2022.

Estos son los convocados:

Portero: David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero.

Defensas: Daniel Muñoz, Stefan Medina, Carlos Cuesta, Dávinson Sánchez, Andrés Llinás, Jhon Lucumí, Johan Mojica y Frank Fabra.

Mediocampistas: Jorge Carrascal, de 24 años, y Yáser Asprilla, de 18 años. Asimismo estarán Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Steven Alzate, Yairo Moreno, Matheus Uribe, James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado.

Atacantes: Luis Díaz, Falcao García, Luis Sinisterra, Rafael Santos Borré, Óscar Estupiñán. Una de las apuestas del seleccionador Lorenzo será Jhon Jáder Durán, del Chicago Fire, quien solo tiene 18 años.