James Rodríguez, sin filtros: ¿se va o se queda en el León de México?

James Rodríguez rompió el silencio sobre su futuro en el León de México, donde ha disputado seis partidos en la presente temporada.

Esto, luego de los rumores que se han generado por su baja actuación en el equipo mexicano, en comparación con la temporada anterior.



¿James cambiará de equipo?

En entrevista con el periodista Paco Montes, el volante colombiano aseguró que se siente cómodo y feliz en el club mexicano, aunque reconoció que los últimos meses no han sido los mejores en cuanto a regularidad.

“Estoy bien, con muchas ganas de poder jugar”, afirmó el cucuteño en diálogo con Montes.

El jugador explicó las razones de su ausencia en algunos compromisos recientes, precisando que sufrió molestias físicas en su pierna izquierda, la que utiliza para asistir y rematar al arco rival. Aunque no fue una lesión grave, prefirió parar y recuperarse para volver en plenitud: “Cuando el cuerpo habla tienes que tener cuidado, ahora gracias a Dios estoy bien”, indicó.

James Rodríguez no se va, no se va, James no se va.🦁



"El Guardián de la Fiera" @PacoMontesLA con los detalles.🎙️ pic.twitter.com/qGYfBXZmwp — FOX (@somos_FOX) August 20, 2025

Al evaluar sus ocho meses en el fútbol mexicano, James hizo un balance positivo, aunque reconoció que le han faltado goles. Según él, el esquema del equipo lo ubica más lejos del arco en comparación con otros clubes, pero aun así ha podido contribuir en la creación y en los resultados.

“He hecho todo para ayudar a ganar partidos, el fútbol es de equipo, no de una sola persona”, subrayó el capitán de la Selección Colombia.

James Rodríguez, jugador del Club León Foto: AFP

El mediocampista también se refirió a la actualidad del León, que quedó eliminado de la Leagues Cup y marcha décimo en la Liga MX. Para James, el reto está en convertir las dificultades en motivación: “De los momentos malos yo veo oportunidades, hay que ir partido a partido y fortalecer tanto lo físico como lo mental para aspirar al título”. Asimismo, lamentó que el club no pudiera asistir al Mundial de Clubes, calificando esa ausencia como “un golpe duro para todos”.

Finalmente, James fue directo sobre su continuidad en el León, ya que su contrato vence el 31 de diciembre de este año.

“Hasta ahora el club no ha dicho nada, faltan tres o cuatro meses. Si no se da, tomaré otro camino, y si se da, estaré feliz porque aquí estoy cómodo”, declaró. Con esas palabras, el colombiano dejó claro que su futuro aún no está definido y que todo dependerá de lo que decida la institución en los próximos meses.