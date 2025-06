Jhon Arias brilla con el Fluminense que elimina al Inter en el Mundial de Clubes

En una tarde mágica para Jhon Arias y de gloria para Germán Cano, el Fluminense logró pasar a los cuartos de final del Mundial de Clubes al derrotar por 2-0 a un irreconocible Inter de Milán.

El primer gol llegó temprano, con un cabezazo del argentino Cano a los 3 minutos, tras recibir un centro de su cómplice y amigo, el colombiano Arias, que armó juego, desequilibró y atacó como una máquina.

Luego sería el mediocampista Hércules, en los descuentos (90+3), quien la mandaría al fondo de las redes de Yann Summer.

Jhon Arias y Fluminense celebran tras derrotar a Inter en el Mundial de Clubes Foto: AFP

El Flu, único carioca en competencia tras la caída del Flamengo y el Botafogo (Palmeiras es de Sao Paulo), salió al campo con una fiereza y agresividad típica de Copa Libertadores.

El DT Renato Gaúcho, además, le dio los nerazzurri de su propia medicina: un esquema 3-5-2, típico del Inter. Puso a los italianos a jugar contra su sombra, con un medio campo que defendía y atacaba con la misma velocidad, anulando al rival.

El City, con el pie en el acelerador

En busca de su primer y único título de la temporada, los citizens de Pep Guardiola cerrarán la jornada en el estadio Camping World de Orlando (01H00 GMT del martes).

Los ingleses fueron el único equipo en hacer pleno de puntos en la fase de grupos, impulsados en parte por sus emocionantes nuevas contrataciones, entre ellas el joven atacante francés Rayan Cherki.

Y por el regreso del último Balón de Oro, el mediocampista español Rodri, ya recuperado de su grave lesión de rodilla y quien tuvo su primer juego de titular en Estados Unidos en la paliza 5-2 a la Juventus, que cerró el Grupo G.

"Le echamos mucho de menos. ¿Qué equipo no extrañaría al mejor jugador del mundo?", reconoció Guardiola.

Aunque renacido y renovándose, el City no se confía. Los saudíes de Simone Inzaghi ya demostraron que no hincan la rodilla fácilmente, en particular en el empate inicial ante Real Madrid (1-1).

En el inicio de su aventura en el fútbol árabe, tras cuatro exitosas temporadas en el Inter de Milán, Inzaghi marcha invicto y cuenta con jugadores de rodaje europeo como el portugués João Cancelo, viejo conocido de Guardiola en Mánchester.

El City tendrá acción tras la trepidante clasificación del PSG (4-0) a costas del Inter Miami de Lionel Messi el domingo en Atlanta, y a la espera del excitante duelo entre Real Madrid y Juventus el martes en Miami.