Jhon Córdoba: "Ya dejé de preguntar por la Selección Colombia, he esperado mucho para eso"

El delantero colombiano Jhon Córdoba, quien actualmente milita en el equipo ruso Krasnodar, habló en Blog Deportivo sobre sus aspiraciones de ser convocado a la Selección Colombia, en el proceso de Néstor Lorenzo, pues en la última semana de marzo enfrentará a Corea del Sur y Japón.

El atacante, de 29 años, manifestó que desconoce si llegó una notificación a su club sobre un bloqueo para jugar los próximos partidos amistosos con la tricolor. De hecho manifestó que ya dejó de preguntar por el tema de la selección nacional.

"No tengo ni idea (del bloqueo). El tema de la selección dejé de preguntarlo, porque he esperado mucho para ello. Entones al no llegar (la convocatoria) me he dedicado a trabajar. Si llega (el llamado), que me tome por sorpresa", dijo en Blog Deportivo.

Vale recordar que Jhon Córdoba viene de anotar en la última fecha de la liga rusa en el empate contra Torpedo. El futbolista colombiano manifestó que viene teniendo actuaciones destacadas desde hace varias temporadas, no solo en Rusia, sino cuando estuvo en Alemania, por lo que desconoce qué le hace falta para ser convocado a la tricolor.

"Llevo muchos años preguntándome qué me hace falta. Aún no encuentro la respuesta. He tomado la decisión de tomarlo con calma. Si se da la oportunidad, encantado", añadió.

Córdoba también indicó que lleva nueve años con el mismo representante, por lo que descarta que algún comentario o declaración que haya realizado su apoderado lo pudo haber alejado de la Selección Colombia.

"En nueve años hemos hecho muchísimas cosas, entonces tengo plena confianza en él. No he tenido ningún conflicto o problema", dijo.

¿Cuándo fue la última convocatoria de Jhon Córdoba con Colombia?

Para los partidos de la Eliminatoria Sudamericana, rumbo a Catar 2022, en los que Colombia enfrentó a Venezuela y Chile, Jhon Córdoba fue citado al equipo nacional. Es decir, desde el 13 de octubre del 2020 no volvió a vestir los colores de la selección.

