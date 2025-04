¿Juanfer Quintero volverá a River? Reveló detalles de pacto antes de llegar al América

Previo al partido de la Copa Sudamericana entre Huracán y América de Cali por la tercera fecha de la fase de grupos, el referente Juan Fernando Quintero entregó una llamativa declaración de lo que era un rumor cuando salió de Racing de Avellaneda y muchos lo vinculaban con River Plate, pero había una situación que impedía su llegada al club de la banda cruzada.

En entrevista con F12 de ESPN, el volante creativo manifestó que está contento por lo que está viviendo con la mechita, pero también se refirió sobre el "pacto de caballeros" que se acordó con Racing para no ser transferido directamente a River.



El pacto de Juan Quintero, ¿qué pasó con River?

Después de haber levantado el título de la Copa Sudamericana con el conjunto de Avellaneda, el mediocampista llegó a un acuerdo con los directivos de Racing para no pasar directamente a jugar a River, sino jugar en otro club y, de paso, así estar más cerca de su familia.

"Se lo expresé a Diego (Milito), porque él sentía que si me iba a River no iba a caer muy bien. Yo simplemente le dije que en ese momento no iba a ir a River porque tenía la realidad de mi decisión; se habló de un pacto, de no venir por un determinado tiempo", dijo el número 8 del escarlata.

Juan Fernando Quintero con River Plate Foto: AFP

Quintero también aclaró que nunca se intentó renovar el contrato con Racing, desmintiendo los rumores que se generaron.

"Racing quería que me quedará. Tenía un año de contrato y nunca se habló de renovación, pero la relación quedó muy bien. Hoy estoy feliz con América y siempre le hago fuerza a River y Racing", añadió.

El jugador de la Selección Colombia también enfatizó que tiene tres años de contrato con el América de Cali y está enfocado en aportarle al equipo tanto en la liga como en la Copa Sudamericana.

Las declaraciones de Juan Fernando Quintero:

"HICIMOS UN PACTO DE CABALLEROS CON RACING. VEREMOS QUE PASA EN EL FUTURO"🗣️ Juanfer Quintero ante la consulta de un posible regreso a River📺 #DisneyPlus | #ESPNF12 pic.twitter.com/E7qtIFOOqA — SportsCenter (@SC_ESPN) April 22, 2025

¿Volverá a River Plate?

Manifestó que siempre está pendiente del equipo de la banda cruzada y reiteró que es hincha. Dejó abierta la puerta de volver, pues en el mercado de transferencias cualquier situación se puede presentar.