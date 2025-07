La palabra del Bayern de Múnich a Luis Díaz que disgustó a muchos hinchas

El traspaso de Luis Díaz, desde el Liverpool (Inglaterra) hasta el FC Bayern (Alemania), sigue dando de qué hablar en todo el mundo. El colombiano fue presentado como una estrella internacional, que llegará a potenciar el plantel profesional del cuadro bávaro en esta temporada 2025/26.

Pero su presentación no solo emocionó a millones, sino que, curiosamente, generó una ola de indignación por la forma en que nombraron a Díaz en su presentación al decirle ‘Parcero’. Aunque no parezco, muchos hinchas colombianos en la costa Caribe lo tomaron como una “ofensa”, pues ese término no es de La Guajira ni de la zona donde se crío él.



"Parcero", la palabra que molestó a hinchas en Colombia

El día de la presentación de Luis Díaz, es decir, el pasado 29 de julio, el FC Bayern le dio la bienvenida al colombiano con un mensajero cariñoso de “Hola, parcero”, para que se sintiera en caso. Pero rápidamente hinchas de la costa Caribe comenzaron a criticar esto debido a que, según ellos, no es término de todo el país y solo pertenece a los paisas en Medellín.

“Amigo Luis Díaz es del caribe colombiano, acá no se le dice "parcero" a los amigos”; “No es parcero, no es parcero, no es parcero, Es mi llave, compa, primo”; “Lucho es costeño y en la costa no se dice parcero. borren eso”; “Ningún parcero. Borra esa vaina. Es de la región Caribe de Colombia, aquí no se dice eso”, dijeron algunos hinchas del Caribe en redes sociales.

El FC Bayern corrigió su “error” con Luis Díaz

En otra publicación, el cuadro alemán reparó la molestia de los hinchas del Caribe y en una nueva foto puso la frase ‘Mi Vale’ para calmarlos. Una forma que, según ellos, sí se usa en la zona en donde nació y creció el talentoso extremo colombiano, quien forjó su carrera al comienzo en Barranquilla.