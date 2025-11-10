En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Lanzaron martillo contra la cara de un árbitro durante partido: quedó en la transmisión

Lanzaron martillo contra la cara de un árbitro durante partido: quedó en la transmisión

El partido tuvo que ser detenido y los médicos de los equipos auxiliaron al árbitro para comprobar su estado de salud, al igual si dejó algún tipo de gravedad.

