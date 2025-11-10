Lanzaron martillo contra la cara de un árbitro durante partido: quedó en la transmisión

Un hecho insólito quedó captado en plena transmisión del duelo entre Gimnasia y Esgrima vs. Vélez Sarsfield por al campeonato argentino, cuando el árbitro Yael Falcón Pérez fue víctima de un ataque desde la tribuna de parte de un hincha que lanzó un martillo y terminó impactando en su cara.

Todo sucedió en el primer tiempo del partido, el árbitro se encontraba al lado de los defensores del equipo visitante, cuando desde la tribuna lanzaron un martillo de emergencia que llegó rebotando y le dio en la cara al árbitro. Por fortuna, el hecho no pasó a mayores, pero la situación quedó captada en plena transmisión en vivo y causó una fuerte indignación de los hinchas.

"Lanzaron martillo contra la cara de un árbitro durante partido"; "Cada vez que gimnasia se encamina a algo interesante pasa algo"; "Martillazo en la cara y ni sangre, un cara dura total. Podría haberlo matado"; "Que pocos se habla y se cuestiona los mongólicos incivilizados que son los hinchas", son algunos comentarios de indignación que se generaron por esta situación.

⛔️⚠️ LA IMAGEN DEL MARTILLO PICANDO EN EL PISO Y DÁNDOLE EN LA CARA AL ÁRBITRO.pic.twitter.com/aZqt6CfN2t https://t.co/ainLpNsRA0 — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 10, 2025

El árbitro fue auxiliado por los médicos de ambos equipos, mientras el partido se tuvo que detener por varios minutos mientras revisaban el estado de salud de Falcón, sin embargo, el hecho no pasó a mayores.



Luego del partido, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires confirmó que lograron capturaron a la persona que lanzó este objeto desde la tribuna y fue identificado como Franco Suárez, esto gracias a las cámaras de seguridad en el estadio, además, tenía una bengala en su poder.

Ante este hecho, se le prohibió la entrada a estadios en Argentina a Suárez al igual que podría enfrentar sanciones adicional por delitos en contra de la integridad física del árbitro. El hecho causó una fuerte indignación en todos los aficionados de ese país.