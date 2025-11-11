En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Le salió competencia al Barcelona de otros gigantes por el fichaje de Daniel Muñoz

Le salió competencia al Barcelona de otros gigantes por el fichaje de Daniel Muñoz

El lateral se volvió en uno de los más codiciados en Europa y, según medios locales, varios equipos buscan sus servicios en invierno.

