Le salió competencia al Barcelona de otros gigantes por el fichaje de Daniel Muñoz

El gran momento de la Selección Colombia se ve reflejado en el buen momento de sus futbolistas en sus respectivos clubes, como el caso de Luis Díaz en el FC Bayern, o Daniel Muñoz que en las últimas semanas se volvió en el tema más comentado en Europa gracias a su gran participación con el Crystal Palace para llamar la atención de otros clubes del continente.

El interés del FC Barcelona se volvió realidad, incluso, en Medio Deportivo, medio cercano al conjunto blaugrana, comentó el interés diciendo que, en su momento, cuando estaba en Atlético Nacional él manifestó su sueño de vestir la camiseta del cuadro catalán y se alinea con los ideales de la institución.

“El Barça cuenta hoy con Koundé en el lateral derecho, que suele desempeñar la titularidad, y con la alternativa de Eric Garcia, aunque después de un inicio en la banda, el canterano ha pasado a ocupar posiciones en el centro de la defensa. El lateral derecho es una de las posiciones susceptibles de ser retocadas y reforzadas en el mercado veraniego”, indicaron.

Daniel Muñoz Foto: AFP

Le salieron competidores al FC Barcelona por Muñoz

Pero su gran nivel no solo iba a llamar la atención en España, sino que varios clubes en Europa siguen de cerca el futuro del equipo y dos gigantes estarían dispuesto a entrar a la puja por el fichaje del lateral colombiano.



Chelsea y PSG también siguen de cerca la actualidad de Muñoz. El segundo por la lesión que afronta Achraf Hakimi tras una dura entrada, justamente, de Luis Díaz, pero que dejó el equipo parisino con un ausencia importante en esa zona del terreno de juego.

Mientras que en el caso de los 'Blues' de Londres, va por la experiencia del colombiano en la Premier League y sus grandes actuaciones en el Crystal Palace, que se ajustan a los planes del actual campeón del mundo.