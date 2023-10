Linda Caicedo demostró conocer muy bien el Real Madrid en curioso quiz del club

Una vez más Linda Caicedo vuelve a ser tendencia en España, no solo por sus actuaciones con el Real Madrid que la sitúan como una de las mejores jugadoras del equipo merengue, sino por su amor a la camiseta del 'Rey de Europa'. Y es que la vallecaucana así lo dejó ver en un video que compartió la institución en sus redes sociales.

En un 'cara a cara' con su compañera Naomie Feller, la vallecaucana fue retada a responder sobre quién sabe más la trayectoria de sus compañeras, en donde, por supuesto, Linda Caicedo ganó sin problema alguno. El hecho alegró a los aficionados merengues ya que, según ellos, la colombiana demostró el amor por el club y su conocimiento sobre el escudo que defiende en España.

La pregunta más fácil del quiz fue cuando se le preguntó sobre la trayectoria de una merengue: debutó en América de Cali, pasó al Deportivo Cali y llegó "al más grande es España", dicen, y, claramente, Caicedo soltó una risa diciendo que estaba muy fácil, pues era ella la jugadora con esa trayectoria.

La futbolista, de 18 años, ha enamorado a los hinchas del Real Madrid desde que llegó como una promesa para revoluciona el fútbol femenino en España. La vallecaucana ya tiene tres goles con los merengues en tan solo 10 partidos, además fue figura del compromiso en varias ocasiones en LaLiga Femenina.

Publicidad