Linda Caicedo, llamada a brillar en el Mundial femenino: su nombre suena entre las favoritas

Las futbolistas sudamericanas Linda Caicedo y Estefanía Banini apuntan a ser dos de las grandes estrellas llamadas a brillar en el Campeonato del Mundo que se disputará del 20 de julio al 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda.

Con la participación de 32 selecciones, igualándose por primera vez al torneo masculino, son varias las candidatas al título mundialista que está en juego en el continente oceánico, donde ya se han vendido más de un millón de entradas para ver de cerca de las mejores jugadoras del mundo, entre las que destacan siete:

Linda Caicedo

Colombia tiene en sus filas a uno de los grandes diamantes del fútbol femenino mundial: la delantera Linda Caicedo. La futbolista lleva maravillando a los cafeteros desde los 14 años con su descaro, habilidad y regate, unas virtudes que no pasaron desapercibidas en Europa, desde donde la seguía el Real Madrid, que se hizo con sus servicios esta temporada. Con apenas 18 años, ya es campeona de la Liga colombiana con el América y el Deportivo Cali y durante 2022 participó en el Sudamericano Sub-17 (subcampeonato), Copa Mundial Sub-20 (cuartos de final), Copa América (subcampeonato) y Copa Mundial Sub-17 (subcampeonato).

Linda Caicedo Foto: AFP

En 2022, Caicedo fue elegida “Reina de América”, premio otorgado anualmente por el periódico El País de Uruguay a la mejor jugadora del continente y en los Globe Soccer Awards solo fue superada por Alexia Putellas. Este será el primer Mundial que dispute la habilidosa jugadora, que buscará seguir maravillando al mundo con sus jugadas eléctricas.

Estefanía Banini (Argentina)

Uno de los estandartes de Argentina es la centrocampista Estefanía Banini, que a sus 32 años anunció que dejará la selección tras el Mundial. Tras una larga ausencia con la albiceleste por reclamar cambios y mejoras al entrenador Carlos Borrello tras el Mundial de Francia, la jugadora del Atlético de Madrid volvió a la selección convocada por Germán Portanova poco antes de la Copa América y fue fundamental en el camino a la clasificación al Mundial.

Banini, que es la única futbolista argentina de la historia elegida en el once ideal de FIFA en los premios The Best y ha anunciado su retirada de la selección al concluir el campeonato, encaja a la perfección en la idea de juego de la albiceleste con su calidad, buen trato del balón, efectividad y asistencias y tratará de conseguir la primera victoria en un Mundial para su selección.

Débora Cristiane de Oliveira “Debinha” (Brasil)

La polivalencia es la gran seña de identidad de la delantera Debinha, la líder de la actual generación de Brasil tras una gran trayectoria de más de una década defendiendo a su país y asumiendo ahora la responsabilidad de dirigir con sus goles a la ‘canarinha’ como ya hiciera en la Copa América conquistada en 2022.

A sus 31 años, la jugadora del Kansas City Current sigue luciendo en su dorsal el diminutivo habitual de las estrellas brasileñas —y mide menos de 1,60 metros— y el dorsal número 9, asociado a los delanteros habilidosos. Pero Debinha no solo son goles, tiene una técnica a veces impropia en su demarcación. La velocidad con y sin balón y la facilidad para crear muchos espacios son otras de sus características.

Alexia Putellas (España)

Con dos balones de oro y dos The Best en su palmarés, Alexia se ha convertido en una de las jugadoras más reconocidas a nivel mundial. La centrocampista española del Barcelona se perdió la pasada Eurocopa por una lesión sufrida en los días previos a la competición del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que la ha tenido apartada diez meses de los terrenos de juego.

Pese a que Alexia, de 29 años, no ha disfrutado de muchos minutos durante la temporada, su talento puede ser determinante y es uno de los mayores reclamos del Mundial y la jugadora estrella de España. La mediocentro es una futbolista total: inteligente, con visión de juego, buen tiro, definición, influencia y determinación en el juego, último pase, golpeo y colocación. Una centrocampista con una zurda exquisita que tiene estadísticas de delantera. Alexia no solo tiene un impacto en el juego diferencial, sino que hace mejores a aquellas futbolistas que están a su alrededor y buscará hacer mejor a España para ganar el primer Mundial de la Roja en categoría femenina.

Megan Rapinoe (Estados Unidos)

El último baile de Megan Rapinoe será este Mundial. La californiana, convertida en el icono de la selección estadounidense en los últimos años y en la líder de toda una generación, colgará las botas a sus 38 años tras la que será su cuarta Copa del Mundo. Junto a Alex Morgan, la mediocampista del OL Reign ha liderado a Estados Unidos con su brillante juego y oportunos goles para establecer la hegemonía estadounidense en el fútbol femenino.

Ganadora del Balón de Oro y el premio The Best en 2019, Rapinoe ha ganado con Estados Unidos dos Mundiales (2015 y 2019), el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el bronce en los de Tokio 2020, entre muchos otros. A su extenso palmarés intentará sumar otro título mundialista más para la vigente campeona, que, si consigue el pentacampeonato, se convertiría en la primera selección -femenina y masculina- en alzar la Copa mundial tres veces consecutivas tras la conquista de los títulos de Canadá 2015 y Francia 2019.

Además, Rapinoe ha trasladado su fuerte personalidad y liderazgo fuera de los terrenos de juego, convirtiéndose en una de las máximas representantes de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte y la defensa de los derechos del movimiento LGTBI, enfrentándose a Donald Trump y negándose a acudir a la Casa Blanca.

Sam Kerr (Australia)

La anfitriona tiene en sus filas a una de las delanteras más importantes del planeta. Con su gran instinto goleador, la delantera del Chelsea no solo es un símbolo de Australia, sino que es una de las jugadoras más reconocidas dentro del deporte rey. Kerr se convirtió en la primera mujer en aparecer en la portada internacional del videojuego FIFA, compartiendo protagonismo con Kylian Mbappé en el FIFA 23.

Es la máxima goleadora histórica tanto de las Matildas como de la National Women's Soccer League (NWSL) en Estados Unidos y es la única jugadora en ganar la Bota de Oro en tres ligas y continentes diferentes: W-League (Oceanía), la NWSL (Norteamérica) y la WSL (Europa). La delantera de 29 años, que cuenta con 13 títulos, 8 de ellos con el equipo inglés, destaca por su gran instinto goleador y su facilidad para rematar, tanto con la cabeza como con el pie, gracias a una gran técnica.

Keira Walsh (Inglaterra)

El cerebro del centro del campo británico lleva el nombre y apellido de Keira Walsh, una de las grandes estrellas de Inglaterra que el año pasado dejó el Manchester City para fichar por el Barcelona a cambio de una suma sin precedentes en el fútbol femenino mundial (400.000 euros).

A sus 25 años, Walsh maravilla por su calidad con el balón y su maestría en la dirección del partido. Influenciada por el Barcelona de Pep Guardiola y admiradora de Sergio Busquets, emula a la perfección a sus referentes. Ella es la encargada de dirigir a la selección campeona de Europa realizando los cambios de juego y de ritmo con una gran facilidad de dar pases al primer toque. La jugadora inglesa también se caracteriza por su buena colocación y visión del juego, convirtiéndose en una centrocampista muy completa.