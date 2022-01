Lucas Jaramillo, representante de Edwin Cardona, denuncia suplantación del jugador

Lucas Jaramillo, representante de Edwin Cardona , denunció en Blog Deportivo que se ha vuelto costumbre, durante los mercados de pases, que suplanten al centrocampista colombiano que recientemente firmó como nuevo jugador del Racing de Avellaneda.

"Es una cosa de locos que está pasando: hay gente haciéndose pasar por Edwin Cardona y ya esto se volvió costumbre todos los mercados. Hay representantes que increíblemente se dejan tumbar", denunció Lucas Jaramillo.

El representante del centrocampista colombiano detalló que, en medio de la suplantación, "el falso Edwin les firma mandatos, les manda un pasaporte falso", razón por la cual, lejos de la realidad, los engañados "terminan diciendo que son representantes de Edwin Cardona".

"Esto es igual a la modalidad de cuando te roban el Whatsapp. El falso Edwin dice que está libre, pero que tiene un problema con los hijos, entonces que necesita que le manden una plata para los tiquetes y la gente sigue, desafortunadamente, cayendo en esto", añadió Jaramillo.

"Nos han llamado representantes, ahorita que firmamos en Racing, a decir que ellos son los representantes del jugador y es de no creer, pero sigue pasando. Llevan años y años con ese pasaporte, que además tiene la fecha de nacimiento incorrecta, entonces no entiendo cómo caen hasta clubes directamente", puntualizó el representante de Cardona, mientras que el jugador se refirió al tema a través de sus redes sociales

"Busquen en Google hagan una diligencia mínima para darse cuenta de que no es", fue la invitación que hizo Jaramillo para que no sigan dándose casos de engaño a directivos, representantes e incluso clubes en nombre del ex jugador de Atlético Nacional.

Escuche la denuncia de Lucas Jaramillo: