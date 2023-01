Luis Suárez debuta este domingo con la Almería en LaLiga

El colombiano Luis Suárez, cedido por el Olympique de Marsella al Almería e inscrito en la noche del sábado, debuta con su el conjunto almeriense en el partido de este domingo contra la Real Sociedad en el Power Horse Stadium, donde los donostiarras presentan un once con las novedades de Asier Illarramendi y Mikel Merino.

En el Almería también vuelven al equipo titular el lateral derecho guineano Houboulang Mendes y el central italobrasileño Rodrigo Ely, una vez cumplida su sanción en el último partido en Cádiz, mientras que no están entre los convocados ni el cancerbero Fernando Pacheco ni el atacante brasileño Leo Baptistao.

Publicidad

El técnico de la Real, Imanol Alguacil, solo introduce esos dos cambios citados con respecto a su último encuentro de Liga ante Osasuna, en sustitución del delantero francés Momo Cho, lesionado, y del centrocampista Brais Méndez, sancoinado, con el japonés Take Kubo y el noruego Alexander Sorloth en el ataque.

El Almería sale de inicio con Fernando Martínez; Mendes, Ely, Babic, Akieme; Lucas Robertone, Gonzalo Melero, César de la Hoz; Luis Suárez, El Bilal Touré y Largie Ramazani.

La Real Sociedad comienza con Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Diego Rico; David Silva, Illarramendi, Zubimendi, Merino; Sorloth y Kubo.

Le puede interesar: 'Los cuentos de Mabel Cartagena'