Marcelo Gallardo sobre posible regreso de Juan Fernando Quintero: No sé cuándo podrá suceder o no

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, habló en conferencia de prensa sobre el posible regreso de Juan Fernando Quintero al equipo de la banda cruzada tras los rumores y mensajes que ha escrito el colombiano en redes sociales.

“Con Juanfer hablo seguido, tenemos una linda relación, pero es lo único que mencionamos. Yo no utilizó mucho las redes sociales, pero me entero de las cosas que pasan y entiendo que él se ha manifestado, como un deseo. No sé cuándo podrá suceder o no”, expresó Gallardo.

Le puede interesar: Deportes, series y entretenimiento: clic aquí y suscríbase a Star+

Además, señaló que nadie en el equipo puede hablar de posibles refuerzos para River Plate, pues todavía no ha terminado el campeonato local, en el que el ‘Millonario’ es el principal candidato al título.

“No es momento de hablar ni de salidas o de regresos hasta que terminemos el campeonato, que es el objetivo principal”, añadió.

Por su parte, el periodista Juan José Buscalia reiteró en Blog Deportivo que a “Gallardo le encantaría volver a tener a Quintero”, pero falta definir si el técnico seguirá en la próxima temporada.

Publicidad

Pago que recibirá el Deportivo Cali por Agustín Palavecino

Palavecino es uno de los refuerzos que llegó a River en este 2021 y se acopló rápidamente al sistema de juego de Gallardo. Además, el club argentino deberá pagar 1.700.000 dólares al Deportivo Cali porque ya jugó más de 30 partidos con el ‘Millonario’.

Escuche la información completa en Blog Deportivo: