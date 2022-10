Me siento motivado por haberme reencontrado con el gol en Lobos: Julián Quiñones

Julián Quiñones, delantero colombiano que milita en Lobos Buap de México, habló en El Camerino del gran momento que atraviesa en el conjunto de Puebla.

“Me siento muy motivado por haberme reencontrado con el gol en esta jornada que pasó”, dijo el jugador, autor de un doblete en el último encuentro ante León en condición de visitante.

Publicidad

Quiñones, de tan solo 20 años, contó cómo fue su arribo a México siendo tan joven. “Estaba en una sub 17 en Cali y seis compañeros vinimos a México, a Tigres, con opción de firmar convenio, me dieron la oportunidad de quedarme y desde ahí me estoy”.

Lobos Buap busca salvar la categoría y hacer un buen torneo para mantenerse en primera división. “Creo que la responsabilidad es de todo el equipo, confiando en Dios vamos a salir adelante y salvar al equipo del descenso”.

Quiñones confesó que es admirador del fútbol de Inglaterra y que sueña jugar algún día en el Manchester United.

Los derechos deportivos de Quiñones pertenecen a Tigres donde tiene contrato por tres años más.



Publicidad





Publicidad