Messi usó millonaria 'pinta' para recibir el Año Nuevo: ya se agotó en algunas tiendas

Lionel Messi fue uno de los protagonistas del 2022 luego de su destacada presentación con la selección de Argentina, que finalmente logró la obtención de la Copa del Mundo al derrotar desde el punto penal a su similar de Francia. Por eso, los seguidores de la pulga no dejan pasar ningún detalle relacionado con el futbolista.

Messi publicó en sus redes sociales la 'pinta' que usó para recibir el Año Nuevo junto a su familia. Una camisa de manga corta y una bermuda de color verde, con algunos toques de naranja, generaron varios comentarios por parte de los aficionados del '10'.

"El que es campeón del mundo se viste como quiere", "me encanta look de Lio, super descontracturado", "horrible su vestimenta y tan caro que es", entre otros, son algunas de las opiniones de las personas en la publicación de Instagram, que ya tiene más de 19 millones de 'me gusta'.

¿Cuánto cuesta la 'pinta' de Messi?

De acuerdo con el medio TyC Sports, el atuendo de Messi tiene un costo en el mercado de más de 11 millones de pesos, aproximadamente. La camisa tiene un precio de 950 euros y la bermuda de 1.180, es decir, si se hace la conversión a la moneda colombiana sería de $11'012.728.

Pese al elevado precio, en las tiendas de Gucci las prendas ya no se encuentran disponibles en algunas tiendas. Ahora bien, la pinta de Messi podría ser un poco más costosa si se tiene en cuenta el calzado del argentino, que son unos tenis blancos.

El mensaje con el que Messi despidió el 2022

En un emotivo mensaje, Messi agredeció a su familia, amigos y compañeros de equipo por un año inolvidable. Asimismo, deseó a sus seguidores salud y fuerza para el 2023.

"Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí.

También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño.

Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023", escribió Messi.

