Millonaria cifra que equipo europeo estaría dispuesto a pagar por Luis Díaz

No se puede negar que la temporada 2024/24 de Luis Díaz ha sido algo inolvidable. No solo su equipo salió campeón de la prestigiosa Premier League, sino que en lo individual el colombiano ha tenido números prestigiosos al nivel de cualquier extremo de talla mundial y liderando el ataque de los 'Reds' en partidos importantes contra clubes como el Chelsea, Arsenal, Manchester United y Manchester City.

Pero no todo es bueno, o por lo menos para los hinchas del Liverpool no es así. Gracias a estas actuaciones, el mercado del 'guajiro' creció y varios clubes han perfilado sus intenciones de contar con él. Sin embargo, uno en especial le ha seguido la pista desde hace años y, ahora, con este nivel no solo se vuelve una posibilidad, sino casi una necesidad para los planes del FC Barcelona.

Delantero del Liverpool Foto: AFP

De acuerdo con el diario Relevo, el FC Barcelona perfiló su interés real para tener al guajiro como alternativa de Lamine Yamal y Raphinha, pensando en que si algo llega a pasar no pueden ser 100 % dependientes a estos dos futbolistas. Por otro lado, Deco, director deportivo del equipo, puso una cifra y serían 80 millones de euros los que próximamente recibiría el Liverpool como oferta formal por el fichaje del colombiano.

"El colombiano del Liverpool, 28 años cumplidos en enero, es el primero de la lista para reforzar el equipo… siempre y cuando, como cada verano, el Barça esté en la regla 1:1 y disponga del músculo financiero como para acometer una operación que se irá por encima de los 80 millones. Díaz tiene sobre la mesa una oferta de renovación del Liverpool que aún espera respuesta para ampliar su vinculación con el club red más allá de 2027, cuando finaliza su contrato", explicaron en el medio mencionado sobre la inminente negociación entre blaugranas y reds por Díaz.