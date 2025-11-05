En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Newcastle aprovecha los errores del rival y vence al Athletic por Champions

Newcastle aprovecha los errores del rival y vence al Athletic por Champions

Al Athletic le queda por delante visitar al Slavia de Praga, recibir al Paris Saint Germain, viajar a Bérgamo contra el Atalanta y acabar en casa contra el Sporting de Portugal.

newcastle foto champions oficial.jpg
Jugador del Newcastle vs. Athletic Bilbao en Champions.
Foto: X Champions League.
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad