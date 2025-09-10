Ni Atlético ni Botafogo, este será el próximo equipo de Neisér Villarreal

Durante meses el futuro de Villarreal fue incierto tras un excelente Sudamericano Sub-17 que disputó, que lo dejó como la principal figura de esa Selección Colombia y llamó el interés, incluso, de grandes de Europa que estaban dispuestos a pagarle millones a Millonarios por su pase, pero que tanto él como su representante rechazaron.

Luego se sumó una polémica en donde Neisér Villarreal apareció con la camiseta del América de Cali, que generó malestar en Millonarios, sumado a su rechazo a salir del club por dinero. Pero, finalmente, esa novela llegó a su final y como quería desde un comienzo el futbolista: libre y se unirá a su nuevo equipo en diciembre de 2025.



Este será el nuevo equipo de Neisér Villareal

"Cruzeiro firmó un precontrato con Néiser Villareal, máximo goleador y asistente del último Sudamericano Sub-20, por lo que el delantero será parte del plantel cruzeiro a partir de diciembre de 2025", confirmó el cuadro brasileño el fichaje del colombiana, el cual se hará efectivo en un par de meses.

Llegará como agente libre y sin ningún tipo de ingreso económico para el conjunto embajador, tal como desde el inicio se planteó desde su agente deportivo.

Estos fueron los números de Villarreal en Millonarios

Canterano del equipo albiazul, terminó su etapa el cuadro capitalino con amores y odios por parte de los hinchas, que le reclaman especialmente su actitud fuera de la cancha y hacía la institución.

En tan solo dos años, el volante llegó a disputar 26 partidos como profesional en el fútbol colombiano, esto bajo el mando de Alberto Gamero y David González, pero no ha anotado ningún gol y completó tres asistencias. Si bien aún tendrá algunos meses para validar esa mala cifra, aún será incierto si será tenido en cuenta o no por el técnico Hernán Torres ante su inminente salida.