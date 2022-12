No a la guerra en Siria, reitera el papa Francisco en la Plaza de San Pedro

de armamentos, instando a los dirigentes políticos a "encontrar una solución justa al conflicto fratricida".

Ante la multitud que llenaba la plaza San Pedro para escuchar la tradicional oración del Ángelus del domingo, el pontífice juzgó necesario "combatir el mal".

"Esto implica, entre otras cosas, decir no al odio fratricida y a las mentiras de las que se sirve, a la violencia en todas sus formas, a la proliferación de armas y su comercio ilegal. Éstos son los enemigos que hay que combatir unidos y con coherencia, no siguiendo intereses, que no sean los de la paz y el bien común", declaró.

"Sigamos adelante con la oración y las obras de la paz. Los invito a que sigan rezando para que cese inmediatamente la violencia y la devastación en Siria y se trabaje con un renovado compromiso por una solución justa al conflicto fratricida", agregó.

Francisco también se refirió a "la guerra comercial para vender armas", algo que no estaba en el texto que tenía previsto leer.

El papa dio las gracias a todos los que contribuyeron a la velada de oración y ayuno del sábado, en la que participaron pequeños grupos de sirios musulmanes y cristianos, y pidió que también se ore por Líbano, Egipto e Irak y por el proceso de paz entre Israel y los palestinos.

El sábado, el papa Francisco había hecho un llamado a "trabajar por la paz y la reconciliación" y a poner fin a la guerra que constituye "siempre una derrota de la humanidad", durante la jornada de oración y ayuno por Siria celebrada en la plaza San Pedro.

"La guerra es siempre un fracaso de la humanidad", dijo el papa ante cerca de 100.000 personas, provenientes de todo el mundo, y exhortó a "seguir otra vía".

"Continuamos sembrando destrucción, dolor y muerte. La violencia, la guerra llevan sólo a la muerte", añadió el pontífice, que había invitado a esta jornada de ayuno y plegaria por la paz en Siria a hombres y mujeres de todas las religiones y también a los no creyentes y recibió numerosas adhesiones de científicos, profesores, investigadores e incluso de varios ministros del gobierno italiano .

El sábado, el papa instó a "aquellos que son llamados a gobernar las naciones" a elegir el camino de la paz, sin nombrar a Estados Unidos y Francia. El Vaticano se opone al proyecto de intervención militar en Siria porque considera que agravará aún más las masacres en el país.

Con AFP.